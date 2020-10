Eisenach. Bei einem Brand in einer Erdgeschosswohnung ist in einem Eisenacher Mehrfamilienhaus hoher Schaden entstanden. Die Bewohner mussten das Gebäude verlassen.

Hoher Sachschaden: Mehrfamilienhaus in Eisenach wegen Wohnungsbrand evakuiert

Wegen eines Brandes in einer Erdgeschosswohnung rückten Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend gegen 23.15 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Tiefenbacher Allee aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich das Feuer nach Angaben der Polizei bereits im Wohnzimmer ausgebreitet.

Der Brand habe schnell gelöscht werden können. Der 50-jährige Bewohner war zum Brandzeitpunkt nicht in der Wohnung. Sieben weitere Bewohner des Hauses verließen eigenständig ihre Wohnungen und konnten nach Beendigung des Löscheinsatzes wieder zurückkehren.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

