In Eisenach rückte die Feuerwehr zu einem Brand aus. (Symbolbild)

Hoher Sachschaden nach Wohnungsbrand in Eisenach - Mann wird verletzt

Eisenach. Nach einem Brand sind zwei Wohnungen in einem Eisenacher Mehrfamilienhaus unbewohnbar.

Zu einem Wohnungsbrand mit Sachschaden im fünfstelligen Bereich ist es Samstagvormittag in der Straße Am Michelsbach in Eisenach gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, löschte die Feuerwehr in der Wohnung eines 56-jährigen Mannes ein Feuer. Der Mann kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Zwei Wohnungen des Mehrfamilienhauses sind nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (Bezugsnummer 0079255/2023).

