Immer mehr Nutzer lesen online

Was lesen die Eisenacher gern? Das verrät jedes Jahr die Jahresbilanz der Stadtbibliothek. Wie in jedem Jahr stehen in der Ausleihe-Statistik bekannte Autoren ganz oben. Seit Jahren gehört dazu die Bestseller-Autorin Charlotte Link, diesmal mit ihrem Roman „Die Entscheidung“. Auch Kriminalschriftstellerin Nele Neuhaus hat unter den 2418 aktiven Bibliotheksnutzern einen großen Leserkreis. Auf Platz eins bei den Sachbüchern findet sich die Biografie der ehemaligen US-amerikanischen Präsidentengattin Michelle Obama, während die Kinder und Jugendlichen am liebsten zu Heften aus der Reihe „Gregs Tagebuch“ griffen.

Fast 800 Neuanmeldungen gezählt

Insgesamt haben sich im vorigen Jahr 795 neue Nutzer in der Bibliothek angemeldet, die Zahl der Gesamtnutzer bleibt stabil. Mehr als drei Viertel aller angemeldeten Mitglieder wohnen in Eisenach, rund 15 Prozent leben im Wartburgkreis, der Rest ist weiter weg zu Hause. Die meisten Mitglieder sind Stammnutzer, beschreibt Leiterin Annette Brunner. Insgesamt zählte die Bibliothek im letzten Jahr mehr als 30.600 Besucher, berichtet Bildungsdezernent Ingo Wachtmeister (SPD) und schaut zufrieden auf die positiven Zahlen, die einen Trend nach oben anzeigen.

Das Angebot ist sehr vielfältig, es reicht von Büchern in den unterschiedlichsten Fach- und Themenbereichen über Kinder- und Jugendliteratur bis zu Spielen für Spielkonsolen, Filme, Hörbücher, Gesellschaftsspiele und Musik-CDs. Rund 66.000 Medien können ausgeliehen werden. Der Bestand sei durch das Anschaffen neuer Medien ausgebaut worden – das heißt, in den Regalen findet sich viel an aktueller Lektüre, auch DVD-Neuerscheinungen wurden angeschafft.

Fördermittel in Höhe von 6500 Euro sind 2019 in den Bestandsaufbau geflossen, so dass insgesamt mehr als 65.000 Euro ausgegeben wurden. So können sich Bibliotheksnutzer auch 2020 auf Neues freuen. Insgesamt wurden knapp 6000 neue Medien angeschafft, die nach und nach katalogisiert und für die Ausleihe bearbeitet werden.

Onleihe-Sprechstunde alle 14 Tage

Die Bibliothek zieht auch mehr Onleihe-Nutzer an. Im Vergleich zu 2018 wurden gut 2000 mehr E-Books, E-Papers, E-Journals, E-Audios und E-Videos entliehen. Die Onleihe ist für Bibliotheksnutzer kostenfrei. Seit März 2018 bietet die Stadtbibliothek eine Onleihe-Sprechstunde an, in der alle 14 Tage praktische Fragen rund um diese Ausleihmöglichkeit gestellt werden können. Die Bibliothek wird bei diesem Angebot von Rainer Völker unterstützt, der diese Sprechzeiten ehrenamtlich anbietet. Brunner geht davon aus, dass dieses Beratungsangebot dazu beiträgt, dass die Onleihe immer beliebter wird.

Tablet-Rallye für Schüler

Die Stadtbibliothek stellt sich seit Jahren den modernen Medien, vor allem auch bei Bildungsangeboten für Heranwachsende. Auf großes Interesse bei den Schulen stoßen die Veranstaltungen mit Tabletnutzung in der Bibliothek – ob als Tablet-Rallye oder zur Einführung für die oberen Klassenstufen in Vorbereitung auf Projektarbeit oder Seminarfach – sowie die Veranstaltungen zum „Büchermachen“. 2019 wurden allein 21 Tabletveranstaltungen durchgeführt. Etabliert hat sich auch das Erzähltheater zur Samstagsöffnung der Bibliothek.

Seit Sommer wird zudem eine Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek, ausgebildet. Insgesamt gab es 187 Veranstaltungen und Ausstellungen in der Stadtbibliothek, dazu gehörten Lesungen, das Bibliotheksfest, die Beteiligung an der Kinderkulturnacht Kikuna und Lesewettbewerbe.