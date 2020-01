Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Bauch und Gesicht geschlagen: Streit vor Eisenacher Diskothek

Zwei Männern wurde in der Nacht auf Sonntag der Zutritt zu einer Diskothek in der Adam-Opel-Straße verwehrt. Es entwickelte sich ein Streit mit dem Personal an der Eingangstür. Einem 48-Jährigen wurde in den Bauch geschlagen, eine 26-Jährige, die schlichten wollte, im Gesicht verletzt. Die Frau wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

scheinbares Alter: 25 bis 30 Jahre

1,75 Meter groß und schlank

dunkelhäutig

Rastalocken

flache Nasenpartie

eine Narbe unter dem linken Auge

grünes Oberteil

grüne Hose

Raucher

gebrochenes Deutsch

Auf seinen Begleiter passt folgende Beschreibung:

dunkelhäutig

Glatze bis kurze Haare

Zeugen, die Hinweise zur Identität und zum Aufenthalt des Täters geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691/261124 zu melden.

Weitere Polizeinachrichten: