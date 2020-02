An der Mosewaldschule stehen große Sanierungsarbeiten an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Informationen zu Mosewaldschule

Die Stadtverwaltung Eisenach lädt gemeinsam mit der Schulleitung der Mosewaldschule für Dienstag, 25. Februar, Elternvertreter und Lehrer zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Sanierung der Mosewaldschule“ ein. Beginn ist um 17 Uhr in der Schule (Nordplatz 3).

Die in den 1970er-Jahren auf der Basis von Fertigteilen errichtete Schule wird grundhaft saniert, was auch eine völlig neue Raumstruktur zur Folge haben werde, so die Mitteilung der Stadtverwaltung. Im ersten Abschnitt sind der Einbau eines Fahrstuhls, eine neue technische Gebäudeausrüstung einschließlich der Küche, der Einbau von dezentralen Lüftungsgeräten in den Klassenräumen, die brandschutztechnische Sanierung, eine neue Fassadendämmung sowie eine neue gedämmte Dachhaut geplant. In Abschnitt zwei sollen der Umbau und die Sanierung der angrenzenden Sporthalle erfolgen.