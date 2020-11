Investitionen in jedem Ortsteil von Amt Creuzburg vorgesehen

Eine Botschaft von Bürgermeister Rainer Lämmerhirt (UWG) zur jüngsten Sitzung des Stadtrats zeigte, wie schwierig Gewerbesteuern zu kalkulieren sind. Das hat noch gar nichts mit der Corona-Pandemie und damit zu tun, dass einige Unternehmen aufgrund ihrer schlechteren wirtschaftlichen Situation weniger Gewerbesteuern zahlen.

Das Amt Creuzburg muss aktuell rund 400.000 Euro Gewerbesteuern zurückzahlen, die aus den Jahren 2004 bis 2009 und aus der Zeit der selbstständigen Stadt Creuzburg datieren. Ein entsprechender Bescheid des Finanzamtes ist eingetroffen. „Das frisst fast unsere Hochzeitsprämie auf“, verdeutlichte der Bürgermeister mit Blick auf die Förderung, die das Land für freiwillige Zusammenschlüsse wie die von Mihla, Creuzburg und Ebenshausen gezahlt hat.

Coronahilfen gleichen Steuerrückzahlungen aus

Positiv schlagen wiederum die Coronahilfen von Bund und Land zu Buche, die für das Amt Creuzburg knapp 500.000 Euro bedeuten, so dass der Jahresabschluss 2020 insgesamt gut ausfällt.

Lämmerhirt stellte außerdem Eckdaten für den Haushalt des neuen Jahres vor. Die Steuerschätzung von November falle nicht so schlecht aus wie prognostiziert. Danach könne das Amt Creuzburg im nächsten Jahr mit rund 1,6 Millionen Euro aus Gewerbesteuern und 1,5 Millionen Euro aus Einkommenssteuern rechnen.

„Auch die Schlüsselzuweisungen werden steigen“, so der Bürgermeister. Bei den Ausgaben schlagen die Umlage zu Buche, die an den Kreis für dessen Aufgabenerfüllung gezahlt werden muss, und die Reichensteuer, die so genannte wohlhabende Kommunen an das Land entrichten müssen. „Am Ende werden wir den Verwaltungshaushalt 2021 nicht ausgleichen können und rund 10.000 Euro dafür aus dem Vermögenshaushalt entnehmen müssen“, erklärte Lämmerhirt. Weitere 200.000 Euro aus der Rücklage sollen ebenfalls helfen, den Verwaltungshaushalt ausgeglichen zu gestalten. Noch einmal 700.000 Euro fließen in den Vermögenshaushalt, aus dem Investitionen bezahlt werden. Insgesamt wird die Rücklage, also der Sparstrumpf, am Ende des Jahres 2021 auf zwei Millionen Euro schmelzen.

Kindertagesstätten um Sparvorschläge gebeten

Angesichts der Situation im Verwaltungshaushalt sind die freien Träger der Kindertagesstätten angeschrieben worden, nach Einsparpotenzial zu suchen. Lämmerhirt verwies auf entsprechende Schreiben an den Arbeiter-Samariter-Bund und die evangelische Kirchengemeinde, die je einen Kindergarten in Mihla betreiben, und an die Johanniter-Unfallhilfe, die für den Kindergarten in Creuzburg zuständig ist. Beim ASB, so informierte der Bürgermeister, werden die Elternbeiträge voraussichtlich um rund 20 Euro pro Platz steigen. Bei den Johannitern sei es etwas weniger. Es sei der Wunsch geäußert worden, sich auf einheitliche Beiträge zu verständigen. „Das wird aber schwierig, weil jede Einrichtung ihre eigenen Angebote hat“, verdeutlichte der Bürgermeister.

Kostenschätzung für Verwaltungssitz

Bei den Investitionen soll jeder Ortsteil berücksichtigt werden. Für die Sanierung der Praetoriusschule in Creuzburg zu einem modernen Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Hainich-Werratal liegt jetzt eine Kostenschätzung von 1,9 Millionen Euro vor. In einem ersten Schritt sollen im nächsten Jahr 200.000 Euro für detaillierte Planungen ausgegeben werden.

In Mihla soll der zweite Bauabschnitt in der Badergasse umgesetzt werden. Scherbda ist in der Dorferneuerung – demnächst wollen sich Hauptausschuss und Mitglieder des Dorferneuerungsbeirats verständigen, welches Vorhaben zuerst umgesetzt wird. Für Ebenshausen steht die Sanierung der Fahrrad-Brücke über die Werra im Haushalt, zudem das Dach der Angerschänke und eine Mauer, für deren Sanierung sich die Kommune in einem Vergleich vor Gericht als zuständig erklärt hat. Der Haushalt 2021 soll am 10. Dezember beschlossen werden.