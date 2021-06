Ist das Wahlkampf?

Peter Rossbach über Besuche im Katastrophengebiet.

Die Staatssekretärinnen- und Ministerinnen-Dichte war in dieser Woche in der Region erstaunlich hoch. Das zeigt: In Erfurt ist die Region Eisenach überraschenderweise doch als zu Thüringen gehörig bekannt, obwohl man in der Landesregierung ansonsten ja nur Erfurt, Jena und Gera zu kennen scheint (etwa bei Industrieansiedlung oder Innovationen).

Der Anlass vieler Besuche war die Katastrophe in Mosbach. Sind solche Besuche dann Wahlkampf? Ehrlich gesagt (1): Vielleicht ein bisschen. Ehrlich gesagt (2): Es ist mir schnurz, weil die Besucher sich ernsthaft interessierten und ernsthaft wissen wollten, wie sie helfen können. Wenn künftig am Kabinettstisch oder im Landtag selbst über Hilfen für Mosbach geredet wird, finde ich es gut, dass dann nicht vom grünen Tisch entschieden wird, sondern Bilder von der Lage in den Köpfen sind. (Kleiner Tipp: Benefizkonzert, 12. Juni, 18 Uhr in Mosbach. Hingehen)

Ist noch irgendwas? Ach ja, Fußball-EM geht los. Auch wenn manch zumeist weibliches Wesen diese Form der Unterhaltung nicht und in Pandemiezeiten sicher ganz und gar nicht mag, ich finde es gut. Schon allein, weil jetzt 80 Millionen deutsche Virologen endlich wieder 80 Millionen Bundestrainer sein dürfen. Das entspannt ungemein.