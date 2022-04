Jaguar im Wert von 50.000 Euro gestohlen

Bad Salzungen. In Bad Salzungen haben Unbekannte vom Gelände eines Autohauses einen Jaguar gestohlen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Am Dienstagmorgen gegen 5.20 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in Bad Salzungen einen weißen Jaguar im Wert von 50.000 Euro. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, war der Wagen auf dem Gelände eines Autohauses in der Kopernikusstraße abgestellt.

Zuvor hätten sich die Täter bereits an anderen Autos auf dem Gelände zu schaffen gemacht. Überwachungskameras zeichneten die Tat auf. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise zum Verbleib des entwendeten Jaguars F-Pace mit dem Kennzeichen EMS-CT 2. Zeugen melden sich bitte bei der Salzunger Polizei unter der Rufnummer 03695 551-0.

