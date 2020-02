Krauthausen. In der Nacht auf Mittwoch beschädigte ein Unbekannter einen Briefkasten eines Wohnhauses in Krauthausen mittels Pyrotechnik.

Jugendlicher beschädigt mit Pyrotechnik Briefkasten in Krauthausen

In der Nacht auf Mittwoch beschädigte ein Unbekannter einen Briefkasten eines Wohnhauses in der Straße An der Madel in Krauthausen mittels Pyrotechnik. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Eine Zeugin konnte eine männliche Person erkennen, die flüchtete. Der Täter war ungefähr 15 Jahre alt und 165 Zentimeter groß. Er trug, bis auf seinen gelben Pullover, schwarze Kleidung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0036981/2020 entgegen.

