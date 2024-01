Kali+Salz baut Messstelle bei Gerstungen zurück

In der Werraaue am Schwimmbad Gerstungen baut die Firma K+S eine Grundwassermessstelle zurück.

Tiefe Bohrung in Werraaue wird mit Spezialbeton verfüllt

Wer der Umzäunung der Baustelle am Gerstunger Schwimmbad zu nahe kommt, hört eine automatische Warnung der Baustellenüberwachungsanlage, die Baustelle zu verlassen, sonst wird die Polizei eingeschaltet. Seit Wochen ist eine Spezialfirma dabei, die Grundwassermessstelle des Unternehmens Kali +Salz zurück zu bauen und die Bohrung mit Spezialbeton zu verfüllen. Das geschieht an vielen Orten.

Geschähe das nicht, würde Wasser artesisch, aus eigener Kraft, an die Erdoberfläche gelangen. Über Jahrzehnte hatte die Kaliindustrie Millionen Kubikmeter Salzlauge in den unterirdischen Plattendolomit verpresst. Das Grundwassersystem wurde deshalb an zig Stellen gemessen. Der Gemeinde Gerstungen gefällt der Rückbau nicht, sagt Ex-Bürgermeister Tim Rommert.