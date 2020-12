Kaltblüter bringen Weihnachtsbäume nach Nazza

Nazza. In Nazza sind am Sonnabend Weihnachtsbäume per Pferdewagen angeliefert worden. Das ist gut angekommen.

Silvana und André Rauschenberg aus Nazza haben am Samstagmorgen ihre Kaltblüter Freya und Eddi angespannt und sind nach Kammerforst gefahren. Die dortige Laubgenossenschaft hatte zum Schlagen von Fichte, Blautanne und Nordmanntanne eingeladen. Das brachte Rauschenbergs auf die Idee, in ihrem Heimatort zu fragen, wer Interesse hätte. In Zusammenarbeit mit dem Burg- und Heimatverein und der Feuerwehr haben sie angeboten, die Weihnachtsbäume zu fällen, mit ihrem Pferdewagen zu transportieren und an den Haustüren in Nazza abzuliefern.