Kampfhubschrauber im Tiefflug auch über dem Wartburgkreis

Kampfhubschrauber vom Typ Eurocopter Tiger fliegen bei einer Ausbildungs- und Lehrübung des Heeres in Niedersachsen (Symbolfoto).

Wartburgkreis. Bei nächtlichen Übungen werden auch Gebiete im nördlichen Wartburgkreis überflogen.

Das Kampfhubschrauberregiment 36 der Bundeswehr aus Fritzlar informiert darüber, dass aktuelle Nachtflugübungen aufgrund eines kurzfristigen Mehrbedarfes an Ausbildung auf die 31. Kalenderwoche ausgedehnt werden. Somit sei auch in der kommenden Woche, 31. Juli bis 6. August, mit erhöhten Lärmbelästigungen in den betroffenen Gebieten zurechnen.

Die zu überfliegenden Gebiete könnten nur grob genannt werden, so Presseoffizier Hauptmann Michael Meysing. Angegeben wird eine Flugroute über Alsfeld, Marburg, Allendorf, Korbach, Warburg, Göttingen, Mühlhausen, Bad Hersfeld. Teilweise ist Tiefflug unter einer Höhe von 100 Fuß geplant. Es werde versucht das Übungsgebiet stetig zu wechseln.

Thüringen-Ticker: Bald Prozessbeginn nach Familiendrama in Pottiga +++ Beifahrer bei Unfall im Weimarer Land lebensbedrohlich verletzt