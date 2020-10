Kindergartenneubau in Wolfsbehringen bekommt 1,27 Millionen Euro Fördergeld

Für den geplanten Neubau des Kindergartens Hainichknirpse im Ortsteil Wolfsbehringen der Gemeinde Hörselberg-Hainich springt am Mittwoch Mittag die Ampel endlich auf Grün. Der Staatssekretär des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft, Torsten Weil, überreicht knapp 1,27 Millionen Euro Fördermittel an Bürgermeister Christian Blum (parteilos). „Die Gemeinden in den ländlich geprägten Räumen als attraktive Wohn- und Lebensorte zu gestalten und zu erhalten, ist erklärtes Ziel der Landesregierung“, betont der Staatssekretär während seines Besuchs am Mittwoch in der Gemeinde im nordöstlichen Wartburgkreis. Die Kinderbetreuung möchte die Rot-Rot-Grüne Landesregierung mit guter Infrastruktur der Kindergärten in allen Landesteilen ermöglichen und damit natürlich für Eltern die Vereinbarkeit von Beruf und Familien ermöglichen.

Der Kindergarten-Neubau entsteht am südlichen Ortsausgang in der Hainaer Straße unweit des Spielplatzes auf einer unschönen Brache. Der Abriss des Vorgängerbaus, eine seit vielen Jahren nicht mehr genutzte Gaststätte mit Kegelbahn, erfolgte in den zurückliegenden Tagen. Foto: Norman Meißner

Mit dem stattlichen Fördermittelbetrag aus dem Programm zur Dorferneuerung und –entwicklung möchten die Verantwortlichen nicht nur ein umfassendes Betreuungsangebot für die Kinder sichern, sondern auch Raum für alle Generationen schaffen. „Einen Kindergarten als Begegnungsraum für Generationen zu entwickeln, wie es hier in Wolfsbehringen passiert, ist ein beispielhafter Ansatz dafür, wie soziale Dorfentwicklung gestärkt werden kann“, unterstreicht Torsten Weil lobend. Schon heute stehen die Hainichknirpse im regen Austausch mit älteren Mitmenschen. „Wir sind in regelmäßigen Abständen bei einer älteren Dame mit unseren Kindern, die dann mit Engagement die Tiere versorgen“, erzählt Michaela Habermann, die aktuell den Kindergarten kommissarisch leitet, während eines Rundgangs von Politikvertretern im alten Kita-Gebäude. Das Haus erfüllt nicht mehr die Anforderungen an den Gesundheits- und den Brandschutz. Eine viel zu schmale, steile Holz-Treppe führt ins Obergeschoss.

Der Neubau werte den Ortsteil Wolfsbehringen maßgeblich auf, sind sich die Verantwortlichen sicher.. Foto: Norman Meißner

Der Kindergarten-Neubau entsteht am südlichen Ortsausgang in der Hainaer Straße unweit des Spielplatzes auf einer unschönen Brache. Der Neubau werte den Ortsteil Wolfsbehringen maßgeblich auf, sind sich die Verantwortlichen sicher. Der Abriss des Vorgängerbaus, eine seit vielen Jahren nicht mehr genutzte Gaststätte mit Kegelbahn, erfolgte in den zurückliegenden Tagen. „Baubeginn ist für März nächsten Jahres vorgesehen“, sagt Annika Hens von der Bauverwaltung der Gemeinde Hörselberg-Hainich über das insgesamt 1,7 Millionen Euro teure Bauprojekt.

Die neue Kita entstehe in Holzbauweise. Die Fassade könnte sich am Wolfsbehringer Kulturhaus orientieren. „Die Nutzfläche beträgt insgesamt 465 Quadratmeter für drei Gruppenräume, Küche, sowie Sanitär- und Nebenräume“, führt die Bauamtsmitarbeiterin an. Eine 27 Quadratmeter große Fläche im Außenbereich erhält eine Überdachung, die die Kinder bei Essen, Sport und Spiel vor übermäßiger Sonneneinstrahlung und grässlichen Regenschauern schützen soll. Die Raumaufteilung im neuen Gebäude ermöglicht den aktuell vier Erziehern, das offene Konzept fortzuführen. Beim täglichen Morgenkreis können die Steppkes mitbestimmen, wie sie ihren Kindergartentag verbringen möchten.

Verlaufen alle Arbeiten der Bauleute und Handwerker nach Plan, können die Hainichknirpse Ende des Jahres 2022 in ihr neues Domizil mit maximal 40 Betreuungsplätzen einziehen. „Aktuell haben wir 28 Kinder – zum Jahresende sind es 31“, sagt Kita-Leiterin Lisa König, die im Babyjahr ein wenig zur positiven demografischen Entwicklung beiträgt. Mit dem Neubau werde nicht nur die Betreuung für die Kinder langfristig gesichert, sondern auch die Anforderungen an den Gesundheits- und den Brandschutz erfüllt. Umziehen wird der Fertigstellung auch die große Familie Hase, die die Hainichknirpse jeden Tag liebevoll versorgen. „Alle haben Namen und wer einen Namen hat, kommt auch nicht in den Topf“, weist schmunzelnd Michaela Habermann witzelnde Leckermäuler in die Schranken.