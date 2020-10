Kitas in Creuzburg haben höheren Finanzbedarf

In Creuzburg könnten die Elternbeiträge bei den Kitas in freier Trägerschaft steigen, wenn sich eine Lücke zwischen Bedarf und Finazierung auftut.

Auf Eltern von Kindergartenkindern in der Stadt Amt Creuzburg können weitere finanzielle Belastungen zukommen. Die Elternbeiträge könnten für die drei Einrichtungen in freier Trägerschaft vermutlich steigen. Zur Ortsteilratssitzung sprach Bürgermeister Rainer Lämmerhirt (UWG) beim Zuschussbedarf von einer „enormen Steigerung“, den die Träger in ihren Bedarfsplanungen für das kommende Jahr anmeldeten. Dies reiche von einem hohen und einem niedrigen fünfstelligen Betrag sowie einer relativ tiefen vierstelligen Summe in einer Einrichtung mit bereits höheren Elternbeiträgen. Ein Großteil dieser Steigerung entfalle auf Tarifsteigerungen für Angestellte der Betreuungseinrichtungen.