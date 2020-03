Treffurt. Corona verhindert die geplanten Gastspiele des Zirkus Trumpf in der Wartburgregion. Die Truppe ist In Treffurt gestrandet.

Kleiner Zirkus Trumpf ist in Treffurt gestrandet

Der Klassik-Circus Trumpf ist in Not. Das kleine Familienunternehmen ist auf der Festwiese in Treffurt gestrandet und kämpft ums Überleben. Seit 25 Jahren zieht Zirkuschefin Angelika Renz mit ihrer Truppe durch die Lande, erfreut mit Gastspielen vor allem in kleineren Städten und Gemeinde mit einem klassischen Zirkusprogramm die kleinen und großen Besucher. Das ist auch sonst finanziell immer mal nicht einfach, aber was jetzt passiert haben die Artisten, Dompteure und Akrobaten noch nicht erlebt.Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog

Der Stammsitz des Unternehmens ist in Bautzen. Und immerhin stammt Angelika Renz aus der gleichnamigen Zirkus-Dynastie. „Wir hatten ja unsere Saison schon begonnen. In Treffurt hatten wir die ersten Gastspiele, dann sorgten Kälte und der viele Regen für eine erzwungene Pause“, berichtet Zirkusleiterin Angelika Renz. Als die Witterung das Stellen der Manege wieder zuließ, ging es weiter in Großburschla und Mihla. „Da kamen die Menschen auch ins Zirkuszelt und haben sich gefreut, dass wir da waren“. Aber je mehr der Corona-Virus in die Schlagzeilen geriet, um so schwieriger wurde es. Das Gastspiel in Creuzburg musste die kleine Truppe abbrechen, es kam niemand mehr. Und dann waren ohnehin alle Auftritte verboten, die weiteren geplanten Gastspiele abgesagt. Der Zirkus kehrte nach Treffurt zurück. Vor allem die Ungewissheit, wie lange dieser Zustand nun anhalten wird, zehrt an den Nerven der Künstler. 15 Tiere gehören zum Unternehmen. Pferde, Ponys, Esel, Ziegen und Hund wollen gefüttert sein. Dazu kommen aber vor allem auch acht Menschen zwischen sieben und 61 Jahren. „Wir sind in Not und auf Hilfe angewiesen“, so Angelika Renz. Futterspenden für die Tiere sind sehr dringend erbeten. „Wenn es nicht allzu weit weg ist, holen wir es auch gerne ab“. Wer helfen will, wendet sich an Angelika Renz unter Telefon: 0173/8264558.