Klimawette auf dem Eisenacher Marktplatz

Eisenach. Initiative lädt für diesen Sonntag ein. Organisatoren touren mit dem Fahrrad durch Deutschland.

Die Initiative „Eisenach für Klimaschutz“ lädt für den kommenden Sonntag, 27. Juni, zu einer Aktion auf den Marktplatz ein. Ab 17 Uhr ist dort Michael Bilharz zu Gast. Bilharz hat sein Hobby zum Beruf gemacht: Seit 2008 ist er beim Umweltbundesamt tätig und dort zuständig für Fragen des nachhaltigen Konsums. Zudem ist er Begründer der „Klimawette“, die er auch am Sonntag in Eisenach vorstellen will.

Ziel: „Wir wetten, dass wir bis zur nächsten Weltklimakonferenz im November in Glasgow mindestens eine Million Menschen gewinnen, die globale Verantwortung für besseren Klimaschutz nicht nur fordern, sondern glaubhaft und solidarisch mit dem eigenen Tun verbinden“, heißt es auf der Internetseite der Klimawette (www.klimawette.de). Schirmherr der Aktion, die von vielen Prominenten als Botschafter unterstützt wird, ist Professor Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes.

Insgesamt sind die Organisatoren in diesem Sommer rund 100 Tage mit Fahrrädern durch Deutschland unterwegs, um für die Klimawette und für „ambitionierteren Klimaschutz“ zu werben, Mitstreiter zu gewinnen. Und am Sonntag machen sie in Eisenach auf dem Markt Station.