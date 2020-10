Zwei Kandidaten und eine Kandidatin wollen Bürgermeister/in in Wutha-Farnroda werden.

Knapp 5200 Bürger sind an die Wahlurnen gerufen

Wutha-Farnroda „Wählen gehen und zwar demokratisch“. In diesem Aufruf sind sich Anja Reutgen, Johanna Helch und Sven Ruppelt einig. Die drei vertreten die drei Fraktionen im Gemeinderat Wutha-Farnroda, die keine eigenen Kandidaten zur Bürgermeisterwahl entsenden. Aber auch Reutgen (SPD/AWF), Helch (Linke/Grüne) und Ruppelt (Bündnis Wutha-Farnroda/BWF) haben natürlich ihre Meinung zum Kandidaten-Tableau.

Ulrike Jary (CDU), Klaus Stöber (AfD) und Jörg Schlothauer sind die Kandidaten, die die knapp 5200 Wahlberechtigten am Sonntag auf ihren Stimmzetteln finden. Drei Wahllokale werden öffnen (Hörselberghalle, Mosbach und Schönau). Normalerweise sind da auch noch der Kindergarten Farnroda und der Bauhof Wutha geöffnet, aber da, so Wahlleiterin Antje Heydrich, ist es aus Corona-Gründen nicht möglich. Dafür wird das Angebot der Briefwahl reichlich genutzt. Schon über 1000 Stimmzettel befinden sich in der Briefwahlurne im Rathaus.

„Wir haben lange überlegt, ob wir einen eigenen Kandidaten stellen können, es aus vielerlei Gründen dann aber nicht getan“, so Sven Ruppert, Vereinschef vom BWF. Aber als stärkste Fraktion im Gemeinderat wolle man eine Empfehlung abgeben. Man plädiere für den parteilosen Kandidaten Jörg Schlothauer, der seine Sache in der Langen Vertretungszeit von Bürgermeister Torsten Gieß sehr gut gemacht habe und im Gemeinderat für mehr Harmonie gesorgt.

Dies sieht auch Anja Reutgen (SPD/AWF) so. „Jörg Schlothauer hat sich gekümmert, und Fehler macht jeder“. Trotz der schweren Zeiten mit der Corona-Pandemie habe der Parteilose die Aufgaben in seinem Amt geräuschlos und gut erledigt. „Und den anderen männlichen Kandidaten kann man ja eh nicht wählen“, findet Reutgen mit Blick auf Klaus Stöber von der AfD.

Das sieht Johanna Helch von Linke/Grüne-Fraktion ebenso. „So laut Klaus Stöber auch betont, Amt und Parteizugehörigkeit hätten nichts miteinander zu tun, so laut muss ich ihm widersprechen. Die Fundamental-Opposition, zu der er sich als Führungsmitglied seiner Partei bekennt, befördert Weltfremdheit, Rassismus und Antisemitismus wie auch Hass im sprachlichen Umgang mit Andersdenkenden.“ Helch möchte eher jemanden an der Spitze des Rathauses, der das Leben im Ort mit seinen Vision verschönt und bereichert, jemanden, der „Brücken bauen kann, auch über Parteigrenzen hinaus“. Da sieht Helch die CDU-Kandidatin Ulrike Jary als am besten geeignet.