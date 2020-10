Konferenz zur Demokratie in Eisenach

Die siebte Demokratiekonferenz der lokalen Partnerschaft für Demokratie „Vielfalt tut gut“ in Eisenach und Wutha-Farnroda findet am 10. Oktober statt. Das Bild ist ein Symbolbild.

Die siebte Demokratiekonferenz der lokalen Partnerschaft für Demokratie „Vielfalt tut gut“ in Eisenach und Wutha-Farnroda findet am Samstag, 10. Oktober, von 10 bis 14 Uhr im Feng-Shui-Tagungszentrum, Wartburgstraße 1, im Eisenacher Ortsteil Stedtfeld, statt. Einige Projekte hätten abgesagt werden müssen, so die Veranstalter, andere seien nur unter veränderten Rahmenbedingungen möglich gewesen. Trotzdem gebe es gute Ergebnisse, die bei der Demokratiekonferenz vorgestellt würden, heißt es in einer Mitteilung.

Matthias Quent forscht seit vielen Jahren zu diesem Thema und wird auf der Konferenz Strategien und Ziele der Rechten aufdecken und Handlungsempfehlungen für den Umgang aufzeigen. Außerdem werden die Teilnehmer hören, wie sich das Jugendforum in der Partnerschaft für Demokratie weiterentwickelt und es werden Ziele und mögliche Projekte für das Jahr 2021 diskutiert.

Aufgrund der notwendigen Beschränkung der Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich per Email: vtg.eisenach@googlemail.com.