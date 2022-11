Konzert in Eisenach: Sven Panne singt Rio Reiser

Eisenach. Ein Liedermacher mit Rio Reiser-Hommage beehrt den „Prinzenteich“.

„Sven Panne singt Rio Reiser“. So titelt seine aktuelle CD und das Programm, mit dem Panne unterwegs ist. Der Liedermacher aus Hamburg spielt am Samstag, 26. November, ab 20 Uhr, Klavier mit Händen und Füßen im Restaurant Prinzenteich in Eisenach. Dazu singt er mit einer Stimme zwischen Jubelschrei, Traurigkeit und aufmüpfiger Verschmitztheit.

Für sein Programm hat Panne weniger bekannte Stücke aus Reisers umfangreichen Werk ausgewählt. Damit gelingt ihm jenseits der Hits eine außergewöhnliche Hommage an Rio Reiser voller besonderer Momente.