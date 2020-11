Krauthäuser Gemeinderatsmitglieder nachträglich in der Kritik

Das Wohnbaugebiet An der Höhle in Krauthausen ist erschlossen.

Bürgermeister Frank Moenke (parteilos) wurde deutlich, der Beigeordnete Peter Beschle gar laut. Die späte Kritik von Bürgern zur vermeintlich überproportionalen Subvention der Grundstückspreise im neuen Wohngebiet An der Höhle am Dienstag in der Gemeinderatssitzung konnte das Duo nicht auf sich sitzen lassen. Man habe die derzeit prekäre finanzielle Lage der Gemeinde wegen des massiven Ausfalls bei der Gewerbesteuer ja nicht in der Glaskugel sehen können, erwiderten sie auf die Kritik der Bürger.