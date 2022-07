Kreistag des Wartburgkreises sieht keinen Mehrbedarf bei Erziehern

Am Berufsschulzentrum „Heinrich Ehrhardt" in Eisenach werden Sozialassistenten/Erzieher ausgebildet. Hier Musiklehrer Michael Brieske mit Schülerinnen beim Tag der offenen Tür.

Wartburgkreis. Im Wartburgkreis braucht es keine zusätzlichen Erzieher. Im jüngsten Kreistag wurden die Gründe dafür von der Verwaltung offenbart.

Der Versuch der Linksfraktion, im Wartburgkreis mehr Erzieher auszubilden, dafür Geld des Kreises in die Hand zu nehmen und eine zusätzliche Klasse am Berufsschulzentrum in Eisenach zu eröffnen, scheiterte. Der Antrag wurde in der jüngsten Kreistagssitzung abgelehnt. Das Gremium folgte damit der Auffassung zweier Fachausschüsse im Vorfeld.

Unterschiedliche Auffassung zur Finanzierung

Den Antrag hatte Anja Müller mit dem aus Sicht der Linken bestehenden Mangel an Erziehern/innen begründet. Das Land bietet eine praxisorientierte Ausbildung mit einer verkürzten Ausbildungszeit und Ausbildungsvergütung. Die ist in diesem Fall das Zünglein an der Waage, denn der Kreis soll laut Antrag den Anteil der Kita-Träger übernehmen. Müller betonte, dass Kindergärten und Bildung eine hoheitliche Aufgabe des Kreises sei. Die Ausbildungs-Finanzierung sei jedoch Landessache, entgegnete die Verwaltung.

Aus ihrer Sicht und auch der Mehrheit in den Fachausschüssen sei dieser Antrag zu einseitig, weil nur auf eine Berufsgruppe zugeschnitten. Man dürfe nicht nur einen Berufsstand subventionieren, sagte Hannes Knott (CDU), auch andere Bereiche wie etwa das Handwerk suchten Fachkräfte.

Der Mehrbedarf an Erzieher/innen im Wartburgkreis sei überdies nicht nachweisbar, sagte Vize-Landrat Udo Schilling (CDU). Für die nächsten Jahre seien sinkende Kinderzahlen prognostiziert. Zur Zeit werden am Staatlichen Berufsschulzentrum in Eisenach sechs Klassen/Jahrgänge ausgebildet, hinzu kommen zwei in der Evangelischen Schule für soziale Berufe in Eisenach.

Im Wartburgkreis müssten sich mindestens 15 Einrichtungen finden, die das Pia-Projekt auf die Bahn bringen wollen. Diesen Rücklauf, so die Recherche der Schulverwaltung, gäbe es aber nicht.