Landrat kritisiert Entscheidung in Kaltennordheim

Wartburgkreis. „Das Vertrauen in Amtsträger und die Demokratie ist beschädigt worden“, findet Wartburgkreis-Landrat Reinhard Krebs (CDU) mit Blick auf die Entscheidung des Stadtrates in Kaltennordheim zum Umgang mit den drei Ortsteilen Andenhausen, Fischbach und Klings.

Entscheidung fiel kurz vor Weihnachten

Der Stadtrat von Kaltennordheim hatte mit 17 zu 20 Stimmen den Antrag der drei Ortsteile zum Wechsel in die Gemeinde Dermbach kurz vor Weihnachten abgelehnt. Die Stadt Kaltennordheim hatte sich Anfang 2019 mit mehreren Gemeinden aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen zusammengeschlossen und dazu den Wartburgkreis verlassen. Im Mai 2019 sprach sich bei einer Bürgerbefragung in den drei Ortsteilen Andenhausen, Fischbach und Klings jeweils eine Mehrheit für die Rückkehr in den Wartburgkreis und einen Zusammenschluss mit Dermbach aus. Das Votum war für den Stadtrat jedoch nicht bindend.

Die Gemeinde Dermbach stimmte der Aufnahme der Gemeinden zu. Allerdings konnten sich Kaltennordheim und Dermbach in der Folge nicht über einen finanziellen Ausgleich für die drei Dörfer einigen. Außerdem hatte der Wartburgkreis vergeblich versucht, mit einer Verfassungsbeschwerde den Kreiswechsel von Kaltennordheim rückgängig zu machen.

Bürgerwille spielte bisher keine Rolle

Selbstverständlich habe der Stadtrat in Kaltennordheim das Recht so zu entscheiden, so Reinhard Krebs. Bis zu diesem Punkt habe aber „der Wille der Bürger der drei Ortsteile keine Rolle gespielt“. Der mit großer Mehrheit in einer Bürgerbefragung geäußerte Wunsch der Bürger, zur Gemeinde Dermbach zu wechseln, werde in keinster Weise respektiert. Er wirft dem Kaltennordheimer Bürgermeister Erik Thürmer (CDU) vor, das Verfahren mit Absicht verschleppt zu haben. Er habe zunächst Tatsachen geschaffen und erst dann die Bürger befragt. Der Wartburgkreis werde nun mit dieser Entscheidung umgehen.

Das bedeute, dass die vom Kreis für Kaltennordheim angeschaffte Drehleiter der Wehr von diesem Standort abgezogen werde. Die bislang noch über den Abfallwirtschaftszweckverband Wartburgregion (AZV) abgewickelte Müllentsorgung in Andenhausen, Klings und Fischbach werde eingestellt und müsse künftig vom Landkreis Schmalkalden-Meiningen organisiert werde. Krebs: „Ich bin wie die Bürger der drei Orte bitter enttäuscht“.