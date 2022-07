Leichte Tendenz der Abneigung zur Bürgerversammlung in Hallungen zu spüren

Hallungen. Hallunger Einwohner forderten eine Bürgerbefragung bezüglich eines Zusammenschlusses mit der Landgemeinde Südeichsfeld im UH-Kreis.

Den Wortmeldungen zahlreicher Hallunger Einwohner in der überaus gut besuchten Bürgerversammlung am Mittwochabend bezüglich der Fusionspläne mit der Landgemeinde Südeichsfeld zu urteilen, zeichnet sich eine leichte Tendenz dahingehend ab, sich nicht nach Norden zu orientieren. Die größten Probleme und Ängste sehen die Hallunger in Fragen des Kindergarten- und Schulbesuchs und in der ÖPNV-Anbindung für Schüler, Berufstätige und Senioren.

Im Podium der Leiter der Kommunalaufsicht des Wartburgkreises, Steffen Liebendörfer (von links), der Bürgermeister der Landgemeinde Südeichsfeld, Andreas Henning, und der kürzlich mit überwältigender Mehrheit wiedergewählte Bürgermeister von Hallungen, Gerd Mähler, sowie VG-Chefin Karola Hunstock (pl.) (von links). Foto: Norman Meißner

Ferner interessierte die Anwesenden, wie es bei einem Wechsel in den Unstrut-Hainich-Kreis mit dem Winterdienst auf der L2107, mit dem Polizeiamtsbereich, mit dem Kfz-Kennzeichen, mit der Rettungsdienstzuständigkeit, mit der Feuerwehr und mit den Müllgebühren aussieht. „Die Müllgebühren sind etwas günstiger“, wirbt der Bürgermeister der Landgemeinde Südeichsfeld Andreas Henning. „Aber bei der Kfz-Versicherung muss jeder Halter im Jahr 130 bis 200 Euro mehr bezahlen“, hält Einwohner Dirk Friebe entgegen.

Blick zum Ortseingangsschild und dem Kirchturm vonHallungen. Foto: Norman Meißner

Einen Grund, sich mit der Gemeinde Südeichsfeld einen starken Partner zu suchen, sieht der kürzlich mit überwältigender Mehrheit wiedergewählte Bürgermeister von Hallungen, Gerd Mähler, in der demografischen Entwicklung. Von den aktuell 183 Einwohnern haben 83 Personen bereits das 60. Lebensjahr überschritten und nur ein Dutzend Hallunger sind im Alter unter 14 Jahren. Vorteile in der Fusion sieht Gerd Mähler beispielsweise beim ländlichen Wegebau, beim dringend benötigten Breitbandausbau, bei der Erschließung eines Wohngebiets für Hallungen, beim Waldbaderhalt, aber auch beim Leerstandsmanagement alter Häuser im Ortskern, die leichter „mit einem starken Partner“ angegangen werden könnten.

Blick über das Dorf Hallungen mit derzeit 183 Einwohnern. Foto: Norman Meißner

Drei Millionen Euro steckte das Südeichsfeld letztes Jahr in investive Maßnahmen. Die Hallunger fürchten aber, dass ihr Mitspracherecht im Gemeinderat mit teils acht viel größeren Ortsteilen unter die Räder kommt. „In Schierschwende wurde das Dorfgemeinschaftshaus für 370.000 Euro saniert und in Katharinenberg die Dorfstraße für 800.000 Euro“, sagt Andreas Henning. In beiden Ortsteilen leben jeweils weniger Einwohner als in Hallungen.

Das Dorfgemeinschaftshaus in Hallungen. Foto: Norman Meißner

„Wir dürfen nicht so tun, als ob es nur Vorteile gibt“, erhält der Hallunger Dirk Friebe von einem Großteil der mehr als 70 anwesenden Einwohner tosenden Applaus. Auch wenn viele Hallunger Arzt, Apotheke, Einkaufsmarkt im drei Kilometer entfernten Heyerode nutzen, orientiere sich der Ort stärker gen Süden. Die meisten Berufspendler hätten Arbeit im Raum Eisenach und Behördengänge ließen sich vor oder nach der Arbeit, aber auch in Pausen leicht erledigen.

Ortseingangsschild: Verlässt Hallungen den Wartburgkreis? Foto: Norman Meißner

„Es ist eine Entscheidung, die weit über unser Leben hinausgeht – die Fusionsprämie gibt es auch mit dem Amt Creuzburg“, warnt Dirk Friebe vor einem voreiligen Beschluss. Bislang hat das Amt Creuzburg keine Balzversuche zu Hallungen unternommen. „Auf gemeinsame Gemarkungsgrenzen besteht der Gesetzgeber inzwischen nicht mehr, wenn gewachsene Strukturen zusammenhalten“, denkt der Leiter der Kommunalaufsicht des Wartburgkreises, Steffen Liebendörfer, in der Einwohnerversammlung beispielsweise an die Mitgliedschaft in der VG „Hainich-Werratal“. „Nächstes Jahr besteht die VG 30 Jahre und Hallungen ist von Anfang an dabei“, sagt VG-Chefin Karola Hunstock (pl.). Die Gemeinde Nazza, die Hallungen räumlich von der Stadt Amt Creuzburg trennt, möchte, solange es keinen Zwang gibt, eigenständig bleiben, wie deren Bürgermeister Marcus Fischer (pl.) in der Einwohnerversammlung bekräftigt.

„Etwa 20.000 Euro weniger Kosten im Jahr würden zusammen bei der Kreis-, Schul- und der VG-Umlage anfallen, wenn Hallungen zu uns kommt“, betont Andreas Henning in seinem flammenden Plädoyer für den Anschluss nach Heyerode. „Wenn die gesamte Gemeinde Südeichsfeld in den Wartburgkreis wechselt, würde sie jährlich knapp 700.000 Euro an Kreisumlage sparen“, übermittelt Steffen Liebendörfer eine Rechnung des Kämmerers des Wartburgkreises.

Das Fusionsverfahren sieht eine „angemessene Beteiligung“ der Bürger vor, die nach Aussagen von Steffen Liebendörfer mit der Bürgerversammlung bereits angemessen gewürdigt sei, schließlich könne jeder Einwohner im Gesetzgebungsverfahren noch Einwände vorbringen. Eine Bürgerbefragung setze den gewählten Gemeinderat bei der Entscheidungsfindung zu sehr unter Druck. Aber dies forderten die Hallunger mit Nachdruck. Die VG erarbeitet nun entsprechende Stimmzettel, die nächste Woche an die Hallunger Haushalte gehen.