Löschwasserversorgung für den Clausberg auf dem Weg

Die Löschwasserversorgung der Obereller Siedlung Clausberg kostet die Gemeinde Gerstungen nun knapp 145.000 Euro. Die erste Ausschreibung für den Bau eines etwa 100 Kubikmeter fassenden Wassertanks hatte die Kommune zurückgezogen, weil die Kosten aus dem Ruder liefen. Eingeplant waren nur 80.000 Euro. Im zweiten Anlauf gab es ein günstigeres Angebot, das aber immer noch deutlich über dem Haushaltsansatz liegt. Der Gemeinderat stimmte der Mehrausgabe einhellig zu.

Staunend wurde aus dem Gremium jedoch betrachtet, dass etwa allein etwa 40.000 Euro der Gesamtkosten für Planungs- und Ingenieurs-Leistungen aufgewendet werden müssen. Die federführende Mitarbeiterin aus dem Bauamt führte die Rahmenbedingungen der Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurs-Leistungen, an. Ortsbrandmeister Tim Rommert machte die Gemeinderatsmitglieder darauf aufmerksam, dass feuerwehrtechnische Vorschriften der Gemeinde keinen anderen Spielraum lassen, als diese Löschwasservorrichtung zu installieren. In einer vorangegangenen außerordentlichen Gemeinderatssitzung hatten verschiedene Gemeinderatsmitglieder Bedenken an der Notwendigkeit und der Umsetzung dieser Investition geäußert, wurde das Projekt neu aufgerollt.