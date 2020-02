Brechend voll war es zur Kostümführung bei der ersten Veranstaltung in der Reuter-Villa in diesem Jahr. Cornelia Hartelp führte als Ehefrau des niederdeutschen Dichters die Menschen durch das Museum.

Eisenach. Weil die erste Veranstaltung so erfolgreich war, gibt es ab März jetzt monatlich Kostümführungen in der Reuter-Villa.

Luise Reuter kommt jetzt jeden Monat

Aufgrund der viel besuchten Kostümführung von Cornelia Hartleb alias Luise Reuter Anfang Januar wird ab März das Angebot des Reuter-Wagner-Museums in Eisenach durch monatliche Kostümführungen bereichert. Die Gästeführerinnen Cornelia Hartleb und Ina Conrad begleiten, jeweils im Wechsel, immer am ersten Sonntag des Monats – beide in Rolle und Kostüm der Luise Reuter die Besucher durch die Villa des niederdeutschen Schriftstellers Fritz Reuter. Beginn der Veranstaltung ist jeweils 15 Uhr. Die Kostümführungen werden unterstützt vom Förderverein Reuter-Museen.

Es wird für die Sonderführung der normale Eintritt (vier Euro, ermäßigt zwei Euro) erhoben. Das Reuter-Wagner-Museum hat mittwochs bis sonntags und an gesetzlichen Feiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet.