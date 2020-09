Zwei Männer zahlten in Eisenach mit Falschgeld (Symbolfoto).

Eisenach. Zwei Männer sollen in Eisenach ihre Einkäufe mit Falschgeld bezahlt haben. Sie wurden dabei gefilmt.

Männer zahlen in Tankstelle mit Falschgeld – Polizei sucht mit diesem Foto

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Identifizierung von zwei Männern, die in einer Tankstelle in der Eisenacher Clemensstraße mit Falschgeld bezahlt haben sollen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, kamen die Männer am 23. November 2019 gegen 19 Uhr in die Tankstelle. Sie kauften ein und bezahlten offenbar mit einem gefälschten Geldschein.

Wer kann Angaben zu den abgebildeten Personen machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 entgegen.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Identifizierung von zwei Männern, die im Verdacht stehen, Falschgeld in Verkehr gebracht zu haben. Foto: Polizei

Ein Beschluss vom zuständigen Amtsgericht zur Veröffentlichung der Fotos zu Fahndungszwecken in der Öffentlichkeit liegt vor.

