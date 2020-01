Märchenrätsel in der Bibliothek

In der Seebacher Gemeindebibliothek hat sich die Leiterin etwas Besonderes überlegt, um Kinder an populäre Märchen als Kulturgut mehr heran zu führen. Wer während der Adventszeit die Bibliothek besuchte, konnte auf Rätselsuche gehen. Da lag eine rote Kopfbedeckung und ein Korb zwischen Regalen versteckt oder eine nackte Puppe mit Königskrone und unsichtbarem Nähgarn, ein Pfefferkuchenhaus oder drei kleine Schweinchen-Figuren, die zwischen Büchern hervor lugten. Wer mitmachen wollte, musste nur die dazu gehörigen Märchen erraten, die zu den Utensilien passten.

Das war gar nicht so einfach, so Bibliothekarin Claudia Herrmann. Trotz der laufenden Renovierungsarbeiten in den Bibliotheksräumen und der dadurch bedingten provisorischen Unterbringung im Turnraum des im Gebäude befindlichen Kindergartens, ließ sie es sich nicht nehmen, zum vierten Mal ihre Märchen-Rätselaktion zu starten. Sie weiß auch warum das so wichtig ist. „Viele Kinder kennen die alten Märchen gar nicht mehr.“

Märchen sindLiteraturtradition

Eventuell werden noch alte Märchen- und Sagenerzählungen wie zum Beispiel „Hänsel und Gretel“ erkannt, bei „Däumelinchen“ oder „Der Rattenfänger von Hameln“ wird es dagegen schwierig. Dort müsse man gegensteuern, so ihre und die Ansicht des Fördervereins der Bibliothek. Märchen, Sagen und Fabeln seien Literaturtradition.

Zur Siegerwahl kamen vier kostümierte Jungen aus der Grundschule, um Fortuna zu spielen. Die Teilnehmer des Rätsels stammten entweder aus dem benachbarten Kindergarten oder der Grundschule. Aber auch Familien waren dabei und einzelne Leser. Kenan, Constantin und Carlo gaben ermittelten die Gewinner.

So ging der dritte Preis an Valentin und Noemie, der zweite Preis an Nick und Tom als Familienakteure und der erste Platz an die Klasse 2 der Seebacher Grundschule. Zu gewinnen gab es jeweils ein Brettspiel nach Wahl, gesponsert vom Förderverein. Zur Feier des Tages durfte zum Schluss außerdem das Pfefferkuchenhaus verspeist werden.