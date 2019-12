Eisenach . Nachdem bereits in der letzten Woche sieben Mazda CX5 in Erfurt und im Kreis Sömmerda gestohlen wurden, schlugen Diebe nun in Eisenach zu.

Mazda CX5-Diebesserie setzt sich in Eisenach fort

In Eisenach wurden in in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Mazda CX5 in den Farben rot und blau gestohlen.

Ein Fahrzeug war in der Johannes-Falk-Straße am Fahrbahnrand geparkt. Der zweite SUV befand sich laut Polizei in der Joseph-Kürschner-Straße unter einem Carport.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Wer konnte zu dieser Zeit verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche im Bereich der beiden Straßen wahrnehmen? Hinweise nehmen die Kripo Gotha unter der Telefonnummer 03621-781424 und die Polizei Eisenach unter 03691-261124 unter der Bezugsnummer 0313755/2019 entgegen.

In den vergangenen Tagen wurden in Thüringen bereits mehrere andere Wagen diesen Typs gestohlen. Fünf Mazda CX5 verschwanden bisher in Erfurt und ein Auto im Kreis Sömmerda.

