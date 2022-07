Notizbuch Mehr Absprachen tun Not

Peter Rossbach und ein überquellender Terminkalender

Na klar dürsten alle danach, endlich ihre Veranstaltungen wieder umsetzen zu können. Für viele Vereine und Gruppen waren die vergangenen zwei Jahre echte Durststrecken, alle wollen wieder raus, sich präsentieren, sich dem Publikum zeigen gemeinsam feiern.

Und das ist nicht nur verständlich, sondern wunderschön. Schließlich haben wir, die wir als Besucherinnen und Besucher dann diese Angebote nur zu gern in Anspruch nehmen, genau gedürstet nach Kultur, nach Sport, nach Feier und nach guter Laune in Gemeinsamkeit.

Derzeit finden aber nicht nur all jene Veranstaltungen statt, die auch sonst alljährlich im Sommerkalender zu finden sind. Nein, auch viele, die sich sonst mit ihren Angeboten und Einladungen im Herbst tummeln, rücken lieber auch in den Sommer vor – Motto: Wer weiß schon was uns im Herbst erwartet?

Das sorgt für überlaufende Terminkalender und quälende Auswahlprozesse. Wir müssen nach diesem Ausnahmejahr dringend wieder zurückfinden zu mehr Absprachen unter den Veranstaltern. Und ansonsten gilt für uns Publikum, raus gehen, Kultur genießen, Feiern und endlich diese Atmosphäre des Lebens einsaugen.