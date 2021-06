Mehrfachtäter schlägt in Eisenach wieder zu

Eisenach Opfer muss medizinisch behandelt werden

Am Mittwochabend kam es gegen 20.20 Uhr in der Bahnhofstraße zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Nach derzeitigem Kenntnisstand griff ein 35-Jähriger einen 48-Jährigen körperlich an, sodass eine medizinische Behandlung notwendig wurde. Der Täter konnte gestellt werden, nachdem er sich mit dem Fahrrad vom Tatort entfernte.

Ein Alkoholtest führte zu einem Wert von 1,7 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Meiningen wurde der 35-Jährige vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird nun aufgrund mehrerer Straftaten ermittelt.

