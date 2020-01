Menschliche Dramen im Krieg

Christian Berkel wurde 1957 in West-Berlin geboren und ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Mit dem Roman „Der Apfelbaum“ erzählt er meisterhaft und aufwühlend die wirklich außergewöhnliche Geschichte seiner eigenen Familie. In Archiven, Briefwechseln und auf Reisen hat er für den Roman recherchiert.

Sala und Otto kommen aus verschiedenen Welten: Sie ist Tochter aus bürgerlich-liberalem Haus, er Sohn einer einfachen Arbeiterin. Beide verbindet eine ungewöhnliche Liebe, denn Sala hat jüdische Wurzeln und wird kurz vor dem Krieg gezwungen, ihre Heimat Berlin – und damit auch Otto – zu verlassen. In Madrid und Paris findet sie eine neue Bleibe, doch kurze Zeit später wird sie verraten und in das französische Lager Gurs verschleppt.

Während Otto als Sanitäter an der Ostfront ist, gelingt Sala die Flucht aus Gurs und sie taucht in Leipzig unter, wo sie ihre gemeinsame Tochter zur Welt bringt. Als der Krieg endet, befindet sich Otto in russischer Gefangenschaft, und Sala emigriert nach Argentinien, da sie in Deutschland keine Perspektive mehr sieht. Erst nach vielen Jahren sehen sich die beiden wieder – verändert, aber mit ungebrochener Liebe zueinander.

Christian Berkel rekonstruiert die bewegte Geschichte seiner Eltern und schildert die Zeit ihrer Jugend zwischen den Kriegen, ihrer schmerzhafte Trennung und ihren Kampf ums Überleben in Frankreich und Russland. Dabei stehen die inneren Konflikte und die Identitätsfindung der Protagonisten im Vordergrund. Der Roman lässt die menschlichen Dramen der Kriegszeit nachempfinden und ist packend zu lesen.