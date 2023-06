Mit dem ADFC auf Tour durch den Wartburgkreis

Radfreunde können am Sonntag gemeinsam mit dem ADFC auf Tour gehen (Symbolfoto).

Eisenach. Sallmannshäuser Rennsteig bietet Panoramablicke für Radfahrer, aber auch einige Anstiege.

Bei der zweiten Radtour seines diesjährigen Tourenprogramms stellt der ADFC den kleinen Bruder des großen Rennsteigs vor. Es geht auf den Sallmannshäuser Rennsteig, der in seinem westlichen Teil weite Panoramaausblicke bietet. Auf 40 Kilometern Länge ist die Tour durchaus anspruchsvoll. 500 Höhenmeter müssen insgesamt überwunden werden.

Am Sonntag, dem 4. Juni, geht es um 9.45 Uhr am Bahnhof Förtha los. Der Start ist extra so gelegt, dass eine passgenaue Anreise mit der Südthüringenbahn aus Eisenach oder Salzungen möglich ist. Die Tour verläuft bis Herda und von dort zurück durch das Suhltal. Alle Radfahrer sind herzlich eingeladen.