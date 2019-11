Mit Herz, Grinse-Katze und Kaninchen ins Wunderland

Rund 15.000 Zuschauer besuchen jedes Jahr das Weihnachtsmärchen im Landestheater Eisenach. Das Märchen ist eine Erfolgsgeschichte, aber für das Ensemble bedeutet es viel Arbeit. 33 Vorstellungen gibt es allein diesmal bis 19. Januar 2020, oft sind es zwei am Tag. Während sonst die Premiere des Weihnachtsstückes an einem Wochentag war, dürfen sich diesmal kleine und große Freunde des Weihnachtsmärchens auf diesen Sonntag freuen. Dann lüftet sich 15 Uhr der samtrote schwere Vorhang für einen zauberhaft-fantastischen Stoff, einen Klassiker der Weltliteratur – für „Alice im Wunderland“. Besucher dürfen gespannt sein, wie die fantastische Reise mit dem Kaninchen in die Tiefen des Wunderlands von Regisseurin Christine Hofer, Ausstatter Dirk Seesemann und Dramaturgin Isabell Küster auf die Bühne gebracht wird.

Tolle Ausstattunggarantiert

Im Vorjahres-Weihnachtsmärchen „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“ hat Hofer erstmals Regie geführt und bewiesen, wie man aus dem Stoff des Kinderbuchklassikers ein spannendes und kurzweiliges Bühnenstück zaubert, sodass die jungen Besucher schwärmten, das sei viel toller gewesen als der aufwendig produzierte Kinofilm im Sommer. Diesmal nun Lewis Carrolls Bestseller, der 1865 erstmals erschien und über Jahrzehnte immer wieder Adaptionen bis zu Science-Fiction-Büchern fand. Farbenprächtig, das verraten schon die Probenfotos, wird es auf jeden Fall.

Wieder einmal ist Christoph Rabeneck ein Tier, diesmal das Kaninchen in „Alice im Wunderland“. Die Kostüme entwarf Dirk Seesemann (rechts), Obergewandmeisterin Manja Schönfelder setzt die Ideen um. Foto: Katja Schmidberger

Ausstatter, Kostümbildner und Technik haben sich ins Zeug gelegt, um Alice, gespielt von Friederike Fink, die als Figur am wenigsten fantastisch ist, schrumpfen und wachsen zu lassen. Und Alice trifft auf ihrer Reise skurrile Gestalten, allen voran das gehetzte Kaninchen, bei der berühmten Teeparty Hutmacher, Schlafmaus und Märzhase und am Ende die Herzkönigin, die den Eindruck erweckt, sie stamme aus dem viktorianischen Zeitalter.

Dass man auf der Bühne zwischen den Spielkarten auch Krocket spielen kann, beweist das Stück.

Kostümschneiderei und Werkstätten hätten hervorragende Arbeit geleistet, schwärmt Dirk Seesemann. Bleibt abzuwarten, ob sich schon die jüngsten Theatergänger für den Stoff begeistern lassen, der doch eigentlich eher zur Literatur ihrer Eltern gehört.

Mit Michael Endes Jim Knopf hat Hofer das im vorigen Jahr geschafft. Und ähnlich wie im Vorjahr, als die Kinder ihre selbst gebastelten Knöpfe an den Theater-Weihnachtsbaum hängen lassen konnten, haben sich auch die am Theater gerade engagierten Praktikantinnen Alessa Bollack und Tabea Weber etwas einfallen lassen. Wer will, kann sich nicht nur das Stück anschauen, sondern auch Briefe in jeder Form, ob geschrieben, gemalt, gebastelt an Professor Dr. Raupe aus dem Wunderland schreiben, die dann sehr wahrscheinlich von „Raupi“, wie Alice den Professor betitelt, höchstpersönlich beantwortet werden. Die Aktion startet bereits zur Premiere am Sonntag und endet mit der letzten Vorstellung am 19. Januar. Die Briefe, verrät Theatersprecherin Sistrut Vogel, können entweder persönlich im gelben Briefkasten in der Eingangshalle des Landestheaters eingeworfen werden oder an das Landestheater Eisenach, zu Händen Professor Dr. Raupe, Theaterplatz 4 bis 7, 99817 Eisenach geschrieben werden. „Und die Absenderadresse nicht vergessen“, erinnert Vogel, damit die Antwort des schlauen Raupe auch angekommen kann.

Einige Restkarten gibt es noch an der Theaterkasse für die Premiere am 17. November, 15 Uhr. Weitere Termine sind unter anderem: 22. November, 23. November, 1. Dezember, 15. Dezember. Theaterkasse: 03691/256219.