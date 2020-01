Mit Hüther, Hübner und Eisenacher TAM ins Glück

Brauchen wir den ganzen Kram, den wir so im Laufe des Lebens kaufen (manchmal nur um ihn relativ schnell wieder wegzuwerfen), tatsächlich? Oder gibt es Wege, mit weniger Konsum genauso gut über die Runden zu kommen, genauso glücklich zu werden? Das sind zwei Fragen, auf die das Eisenacher Theater am Markt (TAM) neben der normalen Theaterarbeit einen besonderen Fokus legen will.

Beate Göbel, künstlerische Leiterin des TAM, bedient sich eines abgewandelten „Beatles“-Welthits um das Ziel des spielzeit-übergreifenden Angebots zu beschreiben. „All you need ist less“, was so viel wie „Alles was du brauchst ist weniger“ bedeutet, steht über einer Reihe von unterschiedlichen Terminen und Aktionen, die ab Februar starten.

Karten gehen wegwie warme Semmel

Den Auftakt macht ein Vortrag. Und da hat Göbel anscheinend gleich ein sehr glückliches Händchen bei der Auswahl des Redners gehabt. Hirnforscher Gerald Hüther wird am 7. Februar gemeinsam mit Cellist Matthias Hübner zu erleben sein. Ab 19.30 Uhr gestalten sie einen „besinnlich-berührenden Abend mit etwas Hirn und Cello“ unter dem Thema „Auf der Suche nach dem verlorenen Glück“. Und auch schon ohne große Werbung gehen die Karten dafür weg wie warme Semmeln. „Wir haben den Ort des Vortrages schon verlegt, vom TAM in die deutlich mehr Zuhörer fassende Schalterhalle der Sparkasse, und dennoch ist die Zahl der vorhandenen Tickets nicht mehr allzu groß“, freut sich TAM-Geschäftsführerin Theresa Frey.

Hüther ist einer der bekanntesten und meist zitierten Hirnforscher im deutschsprachigen Raum und erfolgreicher Autor populärwissenschaftlicher Bücher. Hübner ist Komponist und mehrfacher Gewinner des „Indie international songwriting contest“. Er schreibt kraftvolle Weltmusik für Cello.

Miteinander glücklichsein geht nicht allein

Die beiden nehmen die Besucher mit auf eine Reise zu den Wurzeln eines erfüllten, glücklichen Lebens. Ihr Credo lautet: Es ist nie zu spät, um wieder miteinander glücklich zu sein. Und „miteinander glücklich sein“ heißt dabei: Es geht nicht allein. Wir brauchen andere Menschen. Nicht nur, um unser Glück mit ihnen zu teilen, sondern um zu erkennen, dass es nur in der Begegnung mit ihnen zu finden ist.

QI Gong, Mittagund vieles mehr

Und dies ist nur der Auftakt der Veranstaltungsreihe „All you need ist less“. Ab Februar wird (außer in den Schulferien) jeden Dienstag ab 17 Uhr Qi Gong mit Beate Göbel angeboten. Am 28. März steht ab 19.30 Uhr eine Kleidertauschparty ins TAM-Haus. Ab März gibt es an jedem vierten Montag im Monat unter dem Titel „Monday Lunch Together“ von 12 bis 14 Uhr eine gemeinsame Mittagspause, um, so Göbel, „zu diskutieren, lachen, weinen und vor allem um zu essen“. Editha Borowaik werde traditionelle, köstliche, sparsame, bekannte und unbekannte Speisen zubereiten.

Im Mai stehen dann zwei Tage (7. und 8. Mai) mit der Kieler Künstlerin Merle Michaelis im Zeichen der Kalligrafie, mit dem Vortrag „Kalligrafie und Kampfkunst“ und einem Workshop samt späterer Präsentation der Arbeiten. Zum bundesweiten Vorlesetag am 20. November“ wird der Berliner Schauspieler Rainer Strecker aus den „Tintenwelt“- Büchern von Cornelia Funke (16 Uhr) und Texte von John Cage (19.30 Uhr) lesen. Tags darauf lockt von 14 bis 21 Uhr ein Bücherflohmarkt.

Vielleicht nochein Theaterstück

„Ideen und Anregungen für weitere Termine oder Aktionen zum Thema sind natürlich gern gesehen“, so Theresa Frey. Und wie es sich für ein Theater gehört, ist geplant, aus den Erfahrungen und Erlebnissen mit dem neuen Format am Ende möglicherweise auch eigenes Theaterstück zu machen.

Karten für den Vortrag am 7. Februar um 19.30 Uhr mit Gerald Hüther und Matthias Hübner in der Schalterhalle der Sparkasse (Markt) gibt es auf der Webseite des TAM ( ) oder über . Reservierte Karten sollten vor dem 7. Februar zu den Geschäftszeiten (Goldschmiedenstraße 12) gekauft und abgeholt werden.