Udo Schilling (links), Vereinsvorsitzender der RAG Leader Wartburgregion, wurde soeben im Amt bestätigt. Im Sommer überreichte er eine Zuwendung von 149.516 Euro für das Projekt „Highlight im Centralpark Behringen" an Bürgermeister Bernhard Bischof.

Mitglieder bestätigen bei Hauptversammlung alten Vorstand

Etwa die Hälfte der insgesamt 52 Mitglieder der Regionalen Aktionsgruppe (RAG) Leader Wartburgregion fand sich jetzt zur Jahreshauptversammlung zusammen, um über einen neuen Vorstand abzustimmen, der für die nächsten drei Jahre die Geschicke der Gruppe lenkt. Als Vorsitzender wurde Udo Schilling (CDU), erster Kreisbeigeordneter, in seinem Amt bestätigt. Die beiden stellvertretenden Vorsitzenden, Dieter Mitschke, Geschäftsführer vom Kreisbauernverband Eisenach-Bad Salzungen, und Landrat Reinhard Krebs (CDU), wurden ebenso wiedergewählt wie Schatzmeister Micheal Roth von der Wartburg-Sparkasse.

Neben den beiden wiedergewählten Beisitzern Sylvia Hartung, Bürgermeisterin der Gemeinde Gerstungen, und Marcus Malsch, Landtagsabgeordneter aus Steinbach, engagiert sich darüber hinaus mit Torsten Ahnemüller, Unternehmer aus Stadtlengsfeld, auch ein Akteur aus der Rhön im Vorstand.

Die Arbeitsgruppe möchte mithilfe von Geldern der Europäischen Union (EU) ländliche Gebiete lebenswerter gestalten, die oft von Wegzug geprägt sind, insbesondere der jungen Leute, und damit einhergehend von Schwierigkeiten bei der Versorgung und der öffentlichen Dienstleistungen.

Auch für das Jahr 2020 liegen bereits Förderanträge von Kommunen, aber auch Initiativen und Vereinen vor, die innovative Projekte in den Bereichen Entwicklung der Ortskerne in den ländlichen Siedlungen, Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten und Vermarktung regionaler Produkte sowie Stärkung des ehrenamtlichen Engagements und des Zusammenhalts in den Orten und Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten umsetzen wollen.