Motorradfahrer überschlägt sich bei Pferdsdorf – 65-Jähriger schwer verletzt

Pferdsdorf. Bei einem Unfall nahe Pferdsdorf (Wartburgkreis) ist am Freitag ein 65-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Am Freitag, gegen 15.30 Uhr, kam es auf der K 16 kurz vor der dem Ortseingang Pferdsdorf aus Richtung Hörschel zu einem Unfall. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 65-Jähriger in einer Linkskurve mit seinem Motorrad ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Feld.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. An seiner Honda entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

