Mut zur Veränderung

„Wer will, dass die Welt so bleibt wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt.“ Dieser Satz von Erich Fried fiel mir ein, als ich mich auf die morgige Predigt vorbereitet habe. Im Predigttext heißt es nämlich unter anderem: „So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein“ (1. Thessalonicher 5,6). Also: nicht die Augen verschließen vor der Realität und den Veränderungen, nicht schläfrig und beduselt durch die Tage stolpern, sondern wach und nüchtern durch die Welt gehen und damit offen sein für Neues.

Viele sagen ja: Immerzu offen für Neues sein, dazu habe ich keine Kraft mehr. Ich möchte endlich mal beim Gewohnten und Vertrauten bleiben. Schon oft habe ich den Satz gehört: „Das hat sich bewährt“ oder „Das war schon immer so“ oder „Bitte keine Experimente, es soll alles so bleiben wie es ist!“ – Im Grunde ist das eine unchristliche Haltung.

Denn Christen sind angehalten, nicht automatisch den üblichen, den bequemen Weg zu gehen. Dabei wird man sehr schnell schläfrig. Im Vertrauen auf die Kraft Gottes können Christen eben auch unbequeme Wege bewältigen.

Der frühere Pfarrer Klaus Peter Hertzsch, der aus Eisenach stammte, hat es in einem Liedvers wunderbar so zusammengefasst: „Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, weil Leben heißt sich regen, weil Leben wandern heißt. Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand, sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land.“