Nach 70 Jahren der „Schlag ins Gesicht“

„Ich bin maßlos enttäuscht. Wir haben uns nichts zu schulden kommen lassen und werden dann so abserviert“, kann Matthias Schard es eigentlich immer noch nicht glauben. Aber wenn alles so bleibt, wird er zum Sommergewinn seinen Autoscooter zum ersten Mal seit Jahrzehnten nicht beim Frühlingsfest aufbauen.

Noch zum Kommers im Jahr 2019 war der Schaustellerbetrieb Gärtner/Schard vom Zunftmeister auf die Bühne gebeten worden. Da sei er gelobt worden, dafür dass „unser Betrieb seit 70 Jahren dem Sommergewinn die Treue hält“, erinnert sich Schard. Sogar den Festbieranstich habe er vollziehen dürfen. Doch nur zwei Tage später sei dann der Förderverein der Sommergewinnszunft auf ihn zugekommen, um ihm mitzuteilen, dass sein Autoscooter im Jahr 2020 nicht auf der Spicke stehen darf, sondern er auf den Markt umziehen müsse. „Das war wie ein Schlag ins Gesicht“, so Schard.

Vergabe der Plätzeerfolgt jährlich neu

Zunftmeister Torsten Daut bestätigt auf Anfrage den Vorgang. Der Förderverein, der für die Zunft die Platzbelegung organisiert, habe entschieden, dass es künftig einen jährlichen Standortwechsel der beiden zum Sommergewinn anreisenden Autoscooter-Schausteller geben soll. Die Plätze werden jedes Jahr neu vergeben. Das hat eben nun zur Folge, dass Schard seinen Stammplatz auf der Spicke aufgeben und auf den Markt ziehen soll. Erst 2021 wäre er dann wieder auf dem Festplatz an der Reihe. Daut hoffte, dass Schard zum bevorstehenden Sommergewinn „den Markt als Standort einfach mal ausprobiert“.

Angefangen hat alles 1949 mit einer „Berg- und Talbahn“ in der Katharinenstraße. Der Platz auf der Spicke wurde vom Betrieb Gärtner/Schard seit den Anfängen der Volksbelustigung zum Sommergewinn dort genutzt, eben dann auch mit einem Autoscooter. Und da sei in den Anfangsjahren nicht so viel los gewesen wie heutzutage. Das habe schon gedauert, bis die Eisenacher den Platz angenommen hätten, so der 48-jährige Greußener.

Viele Stammgästeauf der Spicke

„Wir haben auf der Spicke viele Stammgäste, da sind Freundschaften entstanden“, weiß Matthias Schard zu berichten. Man habe sich in den 70 Jahren nie etwas zu schulden kommen, „immer pünktlich bezahlt, das Feuerwerk mitorganisiert und viel im Ehrenamt geholfen“. Aber auch logistische Gründe macht er für seinen Unwillen, mit dem 30 x 16 Meter großen Autoscooter auf den Markt zu ziehen, geltend. Schließlich reist der 48-Jährige mit drei für die Saison festangestellten Mitarbeitern aus Greußen an, und „auf dem Markt habe ich keinen Wohnwagen-Standplatz“. Zudem gebe es auf der Spicke längere Öffnungszeiten, der Familien-Mittwoch werde besser angenommen und das Feuerwerk sei dort am besten zu erleben.

Er, so Schard, wolle kein „böses Blut mit der Zunft“, auch dahin hätten sich ja mit den Jahren Freundschaften entwickelt. Er müsse es so hinnehmen, dass er 2020 nicht auf die Spicke mit dem Autoscooter kommen dürfe. Auf den Markt will er aber auch nicht. Dann werde er eben im kommenden Jahr nur mit seinem zweiten Standbein, einer großen Schießbude, zum Sommergewinn nach Eisenach kommen. „Das wird mir ja hoffentlich noch gestattet“.

Wechsel der Fahrgeschäftesei durchaus nicht unüblich

Der Förderverein bleibt bei seiner Entscheidung. „Wir finden es richtig, dass auch ein anderer Schausteller, der ebenso schon seit Jahren mit viel Einsatz zum Sommergewinn mit von der Partie ist, die Chance erhält, mal auf der Spicke seinen Autoscooter aufzubauen“, begründet Christel Heyder vom Verein. Dieser habe die Entscheidung im Austausch mit der Zunft und der Arbeitsgruppe Schausteller getroffen. Es sei bei vielen Festen und Jahrmärkten in Deutschland üblich, dass es immer mal einen Wechsel der Schausteller gebe. Auch auf der Spicke sei dies nicht unüblich. Da gebe es beispielsweise einen Standplatz für ganz große Fahrgeschäfte, auf der sich drei Schausteller jährlich abwechselten. Das laufe völlig problemlos.

„Niemand hat das Recht auf einen bestimmten Standplatz“, so Heyder. Sie kann die Aufregung und den so großen Unwillen bei Schard nicht verstehen. „Aber auch wenn wir dann die Bösen sind, bleiben wir bei unserer Entscheidung und stehen zu unserem Wort. Es ist alles rechtens, was wir entschieden haben.“

Es sei schade, dass Schard so scharf reagiere und den Markt nicht als Standplatz für den Autoscooter haben wolle. Das könnten aber weder Förderverein noch die Sommergewinns-Zunft ändern. Man habe nun bereits Vorkehrungen getroffen, um dem Eisenacher Markt auch ohne den Autoscooter von Gärtner/Schard mit Schaustellern beim Rummel zum Frühlingsfest richtig zu füllen, so Heyder. Die große Schießbude auf der Spicke von Schausteller Gärtner/Schard sei im kommenden Jahr natürlich wie immer gern gesehen, und im Jahr drauf dann dort auch wieder der Autoscooter.