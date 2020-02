Nachtwächter aus Eisenach und Ruhla feiern Jubiläum

Bernd Schubert aus Eisenach und Danilo Ritz aus Ruhla sind die einzigen Nachtwächter in Thüringen, die der Europäischen Nachtwächter- und Türmerzunft angehören. Beide feierten unlängst in Ruhla ihr Jubiläum. Bernd Schubert führt seit 20 Jahren Nachtschwärmer. Bei Danilo Ritz sind es zehn Jahre.

Ihre Vorgänger von anno dazumal gingen tagsüber einer normalen Beschäftigung zum Beispiel als Schumacher nach. Erst am Abend übernahmen sie zusätzlich die Nachtwächterdienste.

Bernd Schubert wird aus gesundheitlichen Gründen bei den bis zu sechs Rundgängen im Jahr durch Michael Kellner und Bodo Scholz unterstützt. Alle drei sind Mitglieder der Sommergewinnszunft, welche die Schirmherrschaft der Eisenacher Nachtwächter übernommen hat.

Mit der Historie der Nachtwächter befasste sich Bernd Schubert bereits seit 1995. Einst leisteten zum Straßenfest am Stiegk zwei Nachtwächter in den Morgenstunden ihren Dienst und weckten die Bewohner. Mit der Wiederbelebung der fast vergessenen Tätigkeit des Nachtwächters ebnete sich für Bernd Schubert der Weg zur europäischen Zunft, in die er 2003 aufgenommen wurde.

Ähnlich verhielt es sich bei Danilo Ritz. Er übernahm auf Vorschlag von Rudolf Braun aus Ruhla das Amt. Braun schlüpfte von 1976 bis 1989 zu den Aufführungen der Folklorevereinigung „Alt Ruhla“ in die Rolle des Nachtwächters und erzählte Anekdoten mit spitzer Zunge. Für Danilo Ritz fing es mit einer Rolle als Nachtwächter in der Oper „Der kleine Schmied von Ruhla“ an. Auch bei den Aufführungen des Mundarttheaters von „Alt Ruhla“ wurde ihm die Rolle des Nachtwächters zuteil. Er führt Nachtwächterrunden zur Kirchennacht, zu Weihnachten, zur Kirmes oder auf Anfrage.

2014 gab Ritz seine Bewerbung ab und musste vier Jahre warten, bis er in die Europäische Nachtwächter- und Türmerzunft aufgenommen wurde. Mit ihm wurde diese Ehre Nachtwächter Ralf Hoffmann aus dem westfälischen Schieder-Schwalenberg zuteil, der zur kleinen Jubiläumsfeier in Ruhla den beiden Thüringer Nachtwächtern persönlich gratulierte.

Torsten Daut ist Zunftmeister der Sommergewinnszunft Eisenach