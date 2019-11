Wartburgkreis. Startet am 11.11. sonst in den karnevalistischen Hochburgen der Region die närrische Saison, so waren es am Montag nur vier Vereine, die sich den Schlüssel für die Rathäuser holten. Einigen ist es nicht gelungen, an einem Montag die nötige Streitmacht aufzubringen.

Mihlas Bürgermeister Rainer Lämmerhirt (links) hat Vorbehalte gegen die Schlüsselübergabe an MCC-Präsident Mario Metzing. Foto: Birgit Schellbach

Für Mario Metzing, Präsident des Mihlaer Carneval Clubs, kommt aber nur dieses Datum in Frage, auch wenn der Verein Mitstreiter sucht, wie auf mitgeführten Plakaten verkündet worden ist. Der Elferrat rückte mit der restaurierten Konfetti-Kanone an, um Bürgermeister Rainer Lämmerhirt (parteilos) zum Aufgeben zu zwingen. Dieser setzte ich auch nicht groß zur Wehr, war er doch erst aus dem Krankenhaus gekommen. Der Bürgermeister verkündete, dass ihm eine Maschine eingebaut worden ist, mit der er sofort auf einen anderen Kanal umschalten könne, wenn ihn Bürger nerven oder Vereine unzufrieden sind. Bis Aschermittwoch ist er die Verantwortung erstmal los. Der MCC hofft in seiner 45. Saison auf viele Besucher im Bürgerhaus „ Aue“.

Schunkeleinlagen gab es reichlich für die Belagerinnen des Farnrodaer Karneval Vereins. Foto: Peter Rossbach

Für Jörg Schlothauer (CDU) in Wutha-Farnroda war es eine Premiere. Er ist schon einige Jahre stellvertretender ehrenamtlicher Bürgermeister, aber den Rathausschlüssel hat er bisher noch nicht an die Narren des Farnrodaer Karneval Vereins übergeben. In Vertretung des erkrankten Bürgermeisters leistete er kaum Widerstand, als die Ministralen, Tänzerinnen, Garde und viele Grundschulkinder vor dem Rathaus laut und lustig die Herrschaft für die fünfte Jahreszeit einforderten. Protokoller Philipp Klein ließ Geschehnisse in Wutha-Farnroda und der Welt in launigen Zeilen Revue passieren, vom Klimaschutz bis zu fehlenden Bänken im Bermuda-Dreieck auf dem Mölmen. Der FKV feiert seine 55. Saison unter dem Motto: „Bütt, Klamauk und tolle Tänze, der FKV zählt 55 Lenze“.

Das Nachwuchsballett und Gardetänzerinnen sorgen auf dem Schlosshof in Marksuhl für gute Laune. Foto: Norman Meißner

Mit weit mehr als 200 Schaulustigen startete der Marksuhler Karneval Club auf dem Schlosshof in die närrische Zeit. Heftige Kanonenschlägen feuerte der Elferrat auf das Schloss, in dem sich Gerstungens Bürgermeisterin Sylvia Hartung (parteilos) mit ihrem Gefolge verschanzt hatte. Der närrischen Übermacht erlegen, wanderte die weiße Fahne schnell nach draußen, der Rathausschlüssel am Strick abwärts und die Gemeindekasse zu den MKC-Narren. Per Stellenanzeige fand sich das neue Prinzenpaar. Aus dem Nachbarort Burkhardtroda kommen Prinzessin Josie und Prinz Ronny.

„Warum stellen wir alles auf den Kopf?“ – fragte Ehrenpräsident Hartmut Kost bei der Schlüsselübergabe vor dem Seebacher Bürgermeister-Amt und lieferte gleich die Antwort:

SCC-Präsidentin Jenny Friedrichs gratuliert Rainer Schmied, langjähriger Karnevalist in Seebach, zum 75. Geburtstag. Foto: Susanne Reinhardt

„Es steht doch ohnehin schon alles Kopf“. Und der Seebacher Carnevals Club hat erstmals in seiner Geschichte eine Präsidentin: Jenny Friedrichs. Sie weihte noch vor dem Rathaussturm ein Werbeschild ein: eine große, metallene Narrenkappe mit den Farben des SCC weist bis Ende Februar auf die Veranstaltungen hin. Bürgermeister Gerret Häcker (parteilos) gab nicht gleich kampflos bei, hatte aber keine Chance. Jenny Friederichs stellte mit ihrem Gefolge die Möbel und andere Utensilien in der Verwaltung „auf den Kopf“ – gemäß des diesjährigen Mottos des SSC. Nach einem neuen Prinzenpaar wird in Seebach noch gesucht.