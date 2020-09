Neue Brücke für Fußgänger in Madelungen

Die baufällige Brücke über die Madel in Madelungen (im Verlauf der Straße Im Dorfe) wird durch eine neue Fußgängerbrücke ersetzt. Baubeginn wird in der Woche vom 21. bis 25. September sein, teilt die Stadtverwaltung Eisenach mit. Die gesperrte Straße Im Dorfe wird bis zunächst 18. Dezember gesperrt bleiben und bis dahin als Sackgasse bis zur Baustelle befahrbar sein. Neben der neuen Fußgängerbrücke, deren Oberfläche aus Natursteinpflaster bestehen wird, werden zwei neue Straßenlaternen sowie ein Poller aufgestellt, so die Mitteilung der Stadtverwaltung weiter. Die Baukosten für die neue Fußgängerbrücke betragen rund 190.000 Euro. Rund 75 Prozent der Kosten fördert das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr.