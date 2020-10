Michaela Barchevitch hat viele Ideen und viel zu organisieren in diesen Tagen. Für die Intendantin der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach ist Flexibilität oberstes Gebot. Vor allem seit die Corona-Pandemie das Programm der Philharmonie unter Leitung ihres Chefdirigenten Markus Huber durcheinander würfelte.

Ende September kam zudem der Brand am Eisenacher Landestheater dazu, knapp zwei Wochen, nachdem die Spielzeit hier wieder begonnen hatte. Das erste Sinfoniekonzert stand auf dem Spielplan. Zum Glück konnte es für diesen Abend alternativ nach Gotha ins Kulturhaus verlegt werden.

Barchevitch sagt, sie sucht mit Musikern und der Leitung des Orchesters immer nach Lösungen, um in Zeiten wie jetzt spielfähig zu bleiben. Im Dialog und Austausch sind viele kammermusikalische Programme entstanden, berichtet Michaela Barchevitch.

So gibt es in dieser Spielzeit zumeist zwei Konzerte an einem Abend, die auf zirka 70 Minuten beschränkt sind. Auch die Probenarbeit fordert allen Disziplin und Konzentration ab, weiß die Intendantin. Sie lobt die intensive Energie, mit der Huber und die Musiker proben und auftreten.

So viel Normalität wie derzeit möglich ist das Ziel. Die seit Ende des Lockdowns in zahlreichen Konzerten gesammelten Erfahrungen kommen der Philharmonie und natürlich auch dem Publikum zugute.

Das Programm der Saison 2020/2021 ist trotzdem ebenso anspruchsvoll, betont die Intendantin. Sie verweist unter anderem auf das Konzert „Bruromano“ der tschechischen Komponistin Sylvie Bodorová, das bei zwei Terminen hier seine Deutschland-Premiere feierte und das Publikum in den Genuss kam, den mehrfach ausgezeichneten Komponisten Roman Patkoló erleben zu dürfen.

Auch für die im Eisenacher Theater zunächst geplanten Konzerte hat sie inzwischen neue Auftrittsorte gefunden. Gerade am vergangenen Wochenende war in der Georgenkirche die Operngala in der Georgenkirche zu erleben. Die Veränderungen haben zu einer neuen Qualität des Arbeitens geführt, sagt Michaela Barchevitch. Das betrifft am Ende auch logistische Herausforderungen, die alle zu bewältigen haben. Zum Beispiel, um das erste Sinfoniekonzert für die Eisenacher nach dem Brand zu gewährleisten, organisierte die Thüringen Philharmonie für alle Eisenacher kurzfristig einen Pendelbus. „Gerade für die Eisenacher versuchen wir aber, Konzertorte heimatnah zu realisieren", verdeutlicht die Intendantin. Nach Gotha will sie nur ausweichen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt.

In dieser Woche ist die Philharmonie beim Bachfest zu erleben. Beim Eröffnungskonzert am heutigen Mittwoch sind Musiker dabei, ebenso begleiten sie das Abschlusskonzert mit Bachs h-moll Messe am 1. November um 17 Uhr in der Georgenkirche.

Ebenso laufen die Planungen für die nächste Konzertsaison an, dazu gibt es auch Gespräche mit dem neuen Intendanten des Meininger Staatstheaters. Fest ins Programm kommen sollen die Sommerkonzerte auf Schloss Altenstein, verrät Barchevitch.