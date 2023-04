Neuer Gerätewagen für die Bergwacht Bad Liebenstein

Bad Liebenstein. Bad Liebensteiner Retter übernehmen neues Fahrzeug und absolvieren gleich eine Einweisung.

Die Unteren Katastrophenschutzbehörden im Wartburg- und Ilmkreis sowie in den Landkreisen Gotha und Sonneberg haben am Dienstag vier Gerätewagen für die Bergrettung erhalten. Die Fahrzeuge wurden bei der Firma „BINZ“ in Ilmenau übergeben. Gleichzeitig wurden etwa 20 Mitglieder der DRK-Bergwachten von den künftigen Fahrzeug-Standorten in Bad Liebenstein, Tambach-Dietharz, Ilmenau und Lauscha in die Fahrzeuge (Fahrgestell, Auf- und Ausbau, Beladung sowie Defibrillator) eingewiesen.

Jeder Gerätewagen ist mit exakt 427 Ausrüstungsgegenständen bestückt – vom LED-Licht für die Helme über Akku-Bohrer, Seile, Karabiner, Defibrillator, Kettensäge, Spaten, Trage bis hin zur Seilwinde. Die Ausstattung für jedes Fahrzeug war von den Fachleuten vom Thüringer Innenministerium, dem Landesverwaltungsamt und dem DRK-Landesverband geplant worden. Beschafft hat die vier Fahrzeuge das Landesverwaltungsamt.

Auch Anhänger kommen noch dazu

Jeder Gerätewagen kostet 210.000 Euro. Somit finanziert das Land insgesamt 840.000 Euro. Neben den Gerätewagen sind in den zwei Katastrophenschutz-Bergrettungszügen noch jeweils ein Kommandowagen als Führungseinheit sowie vier „Krankentransportwagen Bergrettung“ vorgesehen. Die Beschaffung dieser beiden Fahrzeugtypen wird derzeit vom Landesverwaltungsamt geplant. Zudem werden die „Gerätewagen Bergrettung“ durch sechs ATV (All Terrain Vehicle) mit Transportanhängern ergänzt. Eines dieser Geländemobile (Stückpreis samt Anhänger zirka 60.000 Euro) wurden bereits Mitte Dezember an die unteren Katastrophenschutzbehörden übergeben.