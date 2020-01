Was wird aus dem O1? Diese Dauerbrenner-Frage steht vor der baldigen Beantwortung.

Neuer Zeitplan für O1

Einen neuen Zeitplan für die Entscheidung rund um die Frage „Halle und Gymnasium ins O1?“ stellte Bürgermeister Uwe Möller (parteilos) im Ausschuss vor. Danach soll die überfällige Wirtschaftlichkeitsberechnung der Varianten bis 31. Januar vorliegen. Diese soll am 3. Februar mit dem Land abgestimmt und am 18. Februar gemeinsam mit dem Kreis im Landesverwaltungsamt besprochen werden. Der Stadtentwicklungsausschuss berät die Zahlen im März, bevor der Stadtrat am 24. März entscheiden soll. Bis zur Vorlage dieser Zahlen zog Jonny Kraft für die SPD den Antrag, sich von dem Vorhaben ganz zu verabschieden, vorerst zurück.