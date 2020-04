Nicht in den Spiegel sehen

Long Hair bekommt für viele in der Corona-Krise eine doppelte Bedeutung. Denn der letzte Frisörbesuch liegt für Kunden dieses Handwerks schon geraume Zeit zurück, ist also lange her. Es gibt Menschen, die können in dieser Zeit der Einschränkungen auf einen frisierten Kopf verzichten, richten sich nach den Spielregeln. Andere starten Anfragen bei Frisörinnen, um nicht doch die Haare geschnitten zu bekommen. Schließlich will manche(r) auch in der Corona-Zeit ordentlich am Kopf aussehen. In diesem Tagen und Wochen könnten sich Damen und Herren vom Fach eine goldene Nase verdienen. Eine Frau vom Fach berichtet darüber, wie viele Beleidigungen sie sich in den letzten Tagen habe anhören müssen, weil sie es ablehnte, Menschen Zuhause die Haare zu schneiden. Satte 2000 bis 2500 Euro Bußgeld drohen Frisören, die verbotenerweise ihrem Handwerk nachgehen. „Einen Teufel werde sie tun“, meinte die Frisörin mit dem Wissen um eine Kollegin, die jemandem einen Freundschaftsdienst erwies und dabei angezeigt wurde. Petzen hat nämlich gerade Konjunktur. Nun müssen die „Long Hairs“ eben stark sein, gut hinter die Ohren kämmen oder am Spiegel vorbei gehen. Am Karfreitag wird er bei guten Katholiken sowieso verhangen.