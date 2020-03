In diesem Jahr werden aufgrund der Corona-Krise keine Osterfeuer leuchten. (Symbolfoto)

Öffentliche und private Osterfeuer in Eisenach verboten

Osterfeuer in Eisenach und den Eisenacher Ortsteilen sind in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Einschränkungen aufgrund des Corona-Virus untersagt. Das teilte eine Stadtsprecherin am Sonnabend mit.

Die Vorgabe gelte auch für private Osterfeuer, bei denen zum Beispiel Nachbarn, Bekannte und Freunde zusammenkommen, um zu feiern. „Die momentane Situation verlangt uns allen viel ab. Wir müssen weiterhin darauf achten, Abstand voneinander zu halten. Osterfeuer – auch private – sind Zusammenkünfte, Ansammlungen in der Öffentlichkeit, die derzeit verboten sind.

Alle überflüssigen persönlichen Kontakte sollen unterbleiben“, ließ Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) erklären. Auch jede als „Osterfeuer“ getarnte Abfallverbrennung ist verboten, teilte die Pressesprecherin mit.