Felix Leibrock ist ein Verlierer, ein ziemlich stringenter Verlierer, zumindest in der Frage seiner Kontaktlinsen. In jungen Jahren gelingt es dem heute 60-Jährigen schwerlich, seine fragile Sehhilfen wie sein Augapfel zu hüten. Deshalb verflüssigt der junge Leibrock einen Berg Schnee -- mit Happy End.

In allen erdenklich ungünstigen Augenblicken verabschieden sich seine Linsen. Sein Augenarzt empfiehlt, sich Hornhäute in die Augen nähen zu lassen. „Ich wäre damals fast erblindet – es war eine ziemlich junge Operationsmethode mit noch großem Risiko“, erzählt Leibrock am Samstagnachmittag während einer Lesung aus seinem Buch „Wenn der Sommer kommt, tanzen die Träume: Eine Erzählung für Hoffende“. Es ist inzwischen sein 20. Werk in 20 Jahren. Darin geht der Autor am Beispiel seiner Protagonistin – einer jungen nach einem Autounfall erblindeten Frau, der Fragestellung nach, wie man Lebenskrisen überwindet und sich zurück ins Leben kämpft.

Der 60-jährige Germanist, Pfarrer und Autor, ist Seelsorger der Münchner Polizei und leitet ein evangelisches Bildungswerk. In seiner Lesung aus Rezitation, Inhaltsangaben und biografischen Eckdaten entführt er seine Gäste in die Zwänge, Nöte und Hoffnungen seiner Protagonistin, die durch einen Autounfall erblindet. Foto: Norman Meißner

Seit vielen Jahren möchte er das Thema literarisch verarbeiten. Der Seelsorger der Münchner Polizei recherchiert dazu bei einem 22-jährigen Motorradfahrer, dem bei einem Unfall die Sehnerven durchtrennt wurden, bei einer Lehrerin für Brailleschrift und einer Dame, die nur mit einem Blindenhund im Großstadtdschungel Orientierung findet.

Mit dem zweiten Thema erfahren alte Menschen Wertschätzung. „Ich zeige, wie sie mit ihrer Weisheit jüngeren helfen das Leben zu meistern“, erzählt Felix Leibrock im Eiscafé Kaffeemühle in Wutha-Farnroda.

Aktuell warten auf Felix Leibrock, der hauptberuflich ein Bildungswerk in München leitet, gut 50 Lesungen – von Bremen bis Passau und Saarbrücken bis Finsterwalde. Sein nächstes Buch ist längst getippt. „Es ist noch nicht geklärt, wo es verlegt wird“, sagt der Pfarrer, der seine Ausbildung zwischen 1994 und 1996 am Predigerseminar in der Eisenacher Bornstraße absolvierte. „Eisenach war eine tolle Zeit für mich mit seinem Nachtleben und seiner Natur“, schmunzelt der Germanist.