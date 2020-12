Großenlupnitz. Auf der B84 im Wartburgkreis hat sich am Abend ein schwerer Unfall ereignet. In der Ortschaft Großenlupnitz war ein Auto in einer Linkskurve geradeaus gefahren und in ein Haus geprallt.

Ohne zu bremsen: Auto fährt in Linkskurve geradeaus und kracht in Haus

Ein Seat ist Dienstagabend durch einen Vorgarten gerauscht und gegen eine Hauswand gefahren.

Wie die Landeseinsatzzentrale auf Nachfrage mitteilt, war das Auto auf der B84 aus Stockenhausen kommend in Richtung Großenlupnitz unterwegs. Kurz vor der Ortschaft war der 37-jährige Fahrer in einer langgestreckten Linkskurve ohne Lenk- oder Bremsmanöver geradeaus gefahren und von der Straße abgekommen. Dabei nahm er Straßenschilder, Laternen, Leitpfosten und einen Holzzaun mit und prallte damit gegen die Hausfassade im Rosenweg. Weitere mitgerissene Gegenstände wurden durch die Wucht des Aufpralls durch die Terrassentür in das Wohnzimmer des Einfamilienhauses geschleudert.

Gesamtsachschaden im unteren fünfstelligen Bereich

Der Fahrer wurde leicht verletzt. Wie sich herausstellte, hatte er zuvor berauschende Mittel eingenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Ein Drogentest verlief positiv. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Am Auto entstand 10.000 Euro Schaden, an der Straße 6500 Euro und am Gebäude noch mal 10.000 Euro.

Die Straße musste während der Bergungsmaßnahmen nicht gesperrt werden.

