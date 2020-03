Bei Opel in Eisenach wird am Dienstag die Produktion bis auf Weiteres eingestellt.

Opel Eisenach schließt Dienstag 14 Uhr

Das Opelwerk in Eisenach fährt die Produktion auf null und schließt ab Dienstag 14 Uhr das Werk, teilt der französische Mutterkonzern PSA mit. Grund für diesen Schritt, der mehrere Werke in Europa betrifft, ist der Schutz der Belegschaft vor dem Covid-19-Virus, Engpässe in der Lieferkette und damit fehlende Teile und der plötzliche Rückgang der Automobilmärkte. „Die Management-Teams in den Werken werden die Verfahren der Schließungen vor Ort in Abstimmung mit den Sozialpartnern vornehmen“, heißt es in der Pressemitteilung. Wie lange das Eisenacher Werk geschlossen sein wird, ist den Opelanern nicht bekannt. Die Arbeitspause wird über Zeitkonten der Mitarbeiter und Kurzarbeit geregelt.