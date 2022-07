Orgelsommer in Wünschensuhl

Wünschensuhl. Ein Orgelkonzert gibt es am 6. Juli in der St.-Barbara-Kirche in Wünschensuhl.

Was entsteht, wenn ein klassisch ausgebildeter Kirchenmusiker und ein im Rock- und Jazzbereich tätiger Saxofonist aufeinandertreffen – wenn zwei völlig unterschiedliche Auffassungen im Umgang mit Musik zusammenstoßen? Die Antwort auf diese Frage werden die Besucher am Mittwoch, 6. Juli, um 19.30 Uhr in der St. Barbara-Kirche zu hören und erleben bekommen.

Der Organist Jens Goldhardt aus Gotha und der Saxofonist Ralf Benschu aus Potsdam können inzwischen auf eine 25 Jahre lange musikalische Freundschaft zurückblicken, die den Musikern zahlreiche Erfahrungen, Eindrücke und Konzerterlebnisse beschert hat. Für das Konzert haben die beiden Künstler ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Eintrittskarten gibt es vor Ort an der Abendkasse für 12 Euro.